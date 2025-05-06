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أحمد جودة - القاهرة - قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة "إرهاب" إدراج 11 متهمًا على قوائم الإرهاب، وذلك بناءً على طلب النائب العام بمد الإدراج رقم 1 لسنة 2020 في القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

تفاصيل القرار القضائي

نُشر في الجريدة الرسمية قرار المحكمة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين حامد، وحضور وكيل النيابة محمد رفعت طلبة وأمين السر ممد هلال.

يشمل القرار مد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة.

الجدير بالذكر أن القرار يتضمن أسماء المتهمين الذين تم إدراجهم بناءً على القضايا المرتبطة بالإرهاب، حيث يستمر تأثير هذه القرارات على حياتهم الشخصية والمهنية في ضوء القانون المصري.

عاجل - محكمة جنايات القاهرة تقرر إدراج 11 متهمًا على قوائم الإرهاب