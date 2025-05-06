نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس التنفيذى لشركة "فيزا": مصر إحدى أهم الأسواق بالنسبة لنا على مستوى العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" والوفد المرافق له، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث خطط شركة فيزا للاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

ترحيب رئيس الوزراء بشركة فيزا



افتتح الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بـ "ماكنيرني" والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة "فيزا" تُعد واحدة من أهم شركاء الحكومة المصرية في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون المثمرة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز هذه العلاقات.

دعم الحكومة المصرية للشركات الأمريكية



أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية توفر جميع سبل الدعم اللازمة لتيسير عمل الشركات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم خاص من أجهزة الحكومة المصرية، موضحًا أن مصر ستستضيف منتدى مهمًا في نهاية شهر مايو 2025، يشارك فيه عدد من الشركات الأمريكية والمصرية، سيتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية والحوافز التي يمكن تقديمها لهذه الشركات.

محافظ البنك المركزي يبرز الشراكة مع فيزا



في سياق متصل، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أهمية الشراكة القائمة بين البنك المركزي وشركة فيزا، موضحًا أن فيزا تُعد من أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني.

وتطرق عبدالله إلى التطورات الكبيرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، التي ساهمت في تيسير المعاملات المالية للمواطنين، بما يضمن لهم الراحة وتكلفة منخفضة.

شركة فيزا تؤكد التزامها بالاستثمار في مصر



من جانبه، أكد رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، التزام شركته بالاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أهم الأسواق العالمية بالنسبة لشركة فيزا.

استعرض ماكنيرني خطط الشركة لزيادة استثماراتها وتوسعها في السوق المصري، موضحًا أن الشركة تدرس العمل في عدة مسارات في ضوء الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال الرقمنة.

مقترحات جديدة لتوسيع الاستثمار في مصر



تحدث ماكنيرني عن استراتيجية شركة فيزا لتوسيع برنامج بطاقة المواطن (كارت الخدمات الموحد)، الذي يشتمل على خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المدفوعات الإلكترونية.

وأكد أن الشركة تعتزم توسيع التطبيق التجريبي لهذا البرنامج في محافظات أخرى بعد نجاح تجربته في محافظة بورسعيد.

مقترحات لدعم تدفق العملات الأجنبية



عرض ماكنيرني مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية إلى مصر من خلال تكنولوجيا "فيزا بلس"، التي تهدف إلى تسريع وتحسين تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

إدخال المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل



تطرق ماكنيرني إلى خطط شركة فيزا لتطبيق المدفوعات الإلكترونية في منظومة النقل، بما يشمل القطارات والأتوبيسات ووسائل النقل الأخرى.

وقد رحب رئيس الوزراء بالفكرة، داعيًا إلى دراستها مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية ذات الصلة لتحقيق أهداف الشمول المالي.