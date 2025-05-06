عاجل- رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة فيزا لبحث خطط الاستثمار في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" والوفد المرافق له.

جاء هذا اللقاء بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة خطط شركة فيزا للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

ترحيب رئيس الوزراء بشركة فيزا



بدأ الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بـ "ماكنيرني" والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة "فيزا" تُعد واحدة من أهم الشركاء والعُملاء في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه العلاقة لدعم مشروعات التحول الرقمي في مصر.

دعم الحكومة المصرية للشركات الأمريكية



أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، وأضاف مدبولي أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة.

وفي هذا السياق، نوه بـ منتدى الشركات الأمريكية الذي ستستضيفه مصر في نهاية شهر مايو 2025، والذي سيجمع العديد من الشركات الأمريكية والمصرية لمناقشة الفرص المتاحة للشركات الأمريكية في السوق المصري.

محافظ البنك المركزي يُبرز الشراكة مع فيزا



من جانبه، تحدث حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عن أهمية الشراكة بين البنك المركزي وشركة "فيزا".

وأوضح عبدالله أن هذه الشراكة أسهمت في مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري في تيسير إجراء المعاملات المالية بسهولة وبتكلفة منخفضة.

شركة فيزا تعبر عن التزامها بالاستثمار في مصر



أكد رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، التزام الشركة الاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لشركة فيزا عالميًا.

وأوضح ماكنيرني أن الشركة لديها خطة لزيادة استثماراتها وتوسعها في السوق المصرية، بما في ذلك توسيع تطبيق برنامج بطاقة المواطن الذي يشمل خدمات مثل التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية.

خطط جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي المصري



وأشار ماكنيرني إلى أن شركة فيزا لديها خطط لتوسيع تطبيق الكارت الموحد في محافظات أخرى بعد النجاح التجريبي الذي تم في محافظة بورسعيد.

كما عرض الرئيس التنفيذي لشركة فيزا مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا "فيزا بلس"، التي تُسرع تحويلات المصريين بالخارج بشكل أكثر فاعلية.

دراسة مقترح فيزا في قطاع النقل



تطرق اللقاء إلى إدخال المدفوعات الإلكترونية في منظومة النقل، بما يشمل القطارات والأتوبيسات ووسائل النقل الأخرى.

ووافق رئيس الوزراء على دراسة المقترح مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذا المقترح سيساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.