نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يتواصل مع "المالية" و"الأعلى للإعلام" لسرعة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.. وسريان توقيع "خراجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وجود تواصل بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي؛ من أجل تسيير إجراءات صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف الخاصة في موعده.

وقال “يونس” في تصريحات صحفية، أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تواصل مع وزارة المالية؛ للتأكد من إرسال البدل في موعده المُحدد باليوم العاشر من كل شهر.

وأضاف أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بالتمرير، باستمرار سريان توقيع الزميل محمد خراجة، أمين الصندوق السابق؛ لتسيير الأعمال، ولحين انتهاء التشكيل الجديد في أسرع وقت.