نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تكشف خطة شاملة لتحسين تجربة السائح.. تسهيلات التأشيرة وتحديثات إلكترونية لجذب مزيد من الزوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة وطموحة تستهدف تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى الأراضي المصرية، عبر مجموعة من الإجراءات المتطورة التي من شأنها تسهيل الحصول على التأشيرة وتعزيز سرعة الدخول إلى البلاد.



وأوضح الحمصاني أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الدولة إلى مضاعفة أعداد السائحين خلال المرحلة المقبلة، عبر تقديم تجربة أكثر مرونة وراحة للزائرين.

تأشيرة فورية عند الوصول للمطار



أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن من بين أهم الإجراءات التي تم اتخاذها إمكانية حصول السائح على التأشيرة فور وصوله إلى أحد المطارات المصرية، وهي خطوة فعالة لتوفير الوقت والجهد، لا سيما في حالات الدول التي لا توجد بها سفارات أو قنصليات مصرية.

منصة إلكترونية حديثة لتقديم طلبات التأشيرة



وأوضح الحمصاني أنه يجري العمل حاليًا على تطوير منصة إلكترونية حديثة تمكّن السائحين من تقديم طلبات التأشيرة قبل السفر، بما يمنحهم حرية أكبر في ترتيب خططهم السياحية مسبقًا، ويُسهم في تعزيز انطباعهم عن تجربة السفر إلى مصر.

دراسة نظام التأشيرة الفورية عبر تطبيقات الهاتف والمطارات



كشف الحمصاني عن دراسة حكومية لاعتماد نظام تأشيرة إلكترونية فورية، من خلال تطبيق للهاتف المحمول أو عبر أجهزة خدمة ذاتية سيتم تثبيتها داخل المطارات، بحيث يتمكن السائح من استخراج التأشيرة خلال دقائق عبر خطوات بسيطة تشمل إدخال البيانات، دفع الرسوم، واستلام التأشيرة في صورة باركود إلكتروني.

رؤية متكاملة لجعل مصر وجهة أكثر جذبًا للسياحة

وشدد الحمصاني على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية في تقديم الخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع راحة السائح وسلامته في صدارة أولوياتها.