إنقاذ طفل علقت إحدى قدميه داخل مصعد بأحد العقارات بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 03:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بإحتجاز شخصين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتبين أنه حال إستقلال أحد الأشخاص وبصحبته نجله (سن 4 ) "يحملان جنسية إحدى الدول" للمصعد بالعقار محل البلاغ علقت قدم نجله وتم إستخراجه، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة إستجابتهم والتعامل مع البلاغ.