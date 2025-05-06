‎وزارة الخارجية تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 03:32 مساءً - تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج باهتمام مع السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة موقف السفينة Petro 1 قبالة السواحل الإماراتية، والتي على متنها سبعة مصريين وبعض الجنسيات الأخرى، حيث قامت السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، وفور ورود معلومات صباح اليوم عن السفينة العالقة في المياه الإقليمية الإماراتية، بإجراء اتصالات عاجلة مع الجانب الإماراتي للوقوف على التطورات المتعلقة بالسفينة، والعمل على ضمان سلامة طاقمها.

وقامت السفارة والقنصلية المصرية في الإمارات بالتنسيق مع السلطات الإماراتية في هذا الصدد، حيث قامت من جانبها بالدفع بقارب تابع لخفر السواحل الإماراتي ليكون بجوار السفينة للتأكد من سلامة البحارة وتوافر المؤن لطاقم السفينة.

كما قامت القنصلية العامة في دبي اليوم بإيفاد ممثليها إلى ميناء الشارقة لمتابعة الموقف أولًا بأول، وقد تم التواصل هاتفيًا بين ممثلي القنصلية المصرية مع طاقم السفينة للاطمئنان عليهم. وتستمر وزارة الخارجية والهجرة في متابعة موقف السفينة وطاقمها من الناحية القانونية مع السلطات الإماراتية في إطار القوانين المرعية، وحفاظًا على حقوق وسلامة أفراد الطاقم.

وتعرب وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تقديرها العميق لدولة الإمارات الشقيقة لما اتخذته من إجراءات سريعة للمساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة طاقم السفينة.