ضبط مرتكبا واقعة محاولة سرقة هاتف محمول باستخدام دراجة بخارية في القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 03:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية إحدى الدول " حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) أنه حال سير زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول" قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكابها "بدون لوحات معدنية") وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.