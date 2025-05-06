نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، والحرص على الاستثمار في العنصر البشري، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة حلوان للآلات والمعدات بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الجولة المفاجئة بتفقد ورشة التشغيلات الحديدية وخط إنتاج العربة "كيوت " بالإضافة إلى مصنع الجلفنة على الساخن وتفقد مراحل التصنيع بالشركة والتي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة مثل (الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام) ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل (معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل المختلفة، تصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة، عدادات الكهرباء والمياه "الذكية، مسبوقة الدفع، الميكانيكية") والتي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية والتنموية الهامة ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

وأكد الوزير أن الشركة (مصنع 999 الحربي) تعد شركة رائدة بمصر والشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز والمثاقيب والتروس بمختلف أنواعها وأقطارها وغيرها من الآلات، مضيفًا أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية في مجالات التشغيل والتشكيل والمعاملات الحرارية والسطحية.

وتابع الوزير سير العمل داخل مخزن الإنتاج التام والإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع للتأكد من القيام بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

واستمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما إستعرضه المهندس محمد أحمد العصفوري رئيس مجلس إدارة "حلوان للآلات والمعدات" من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.

رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.