نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب "طب شرعي" القاهرة يرفعون شعار الوقاية حماية في مواجهة الوجبات السريعة والإدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "في الوقاية حماية"، شهدت كلية طب قصر العيني فعاليات اليوم العلمي الثاني لطلاب قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور كل من أ.د. حنان مبارك، وكيلة الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، ونقيب أطباء القاهرة، كما شاركت لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بأساليب مبتكرة وعروض مسرحية، ناقش الطلاب مجموعة من حملات التوعية والخطط المبتكرة التي قدموها للحد من حوادث الطرق، ومواجهة مخاطر الوجبات السريعة، ومكافحة الإدمان، والتوقف عن استخدام البلاستيك الضار.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة شيرين غالب الشكر للدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، على الدعم المتواصل وتشجيع الطلاب على ربط الدراسة العملية بالواقع المجتمعي، لافتة إلى أن الدور المجتمعي لطلاب كلية الطب، وقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، لا ينفصل عن دراستهم العلمية التي تجعلهم أكثر دراية وقدرة على القيام بالدور المجتمعي في التوعية.