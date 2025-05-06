كشف ملابسات حدوث مشاجرة بالقاهرة ووجود مصابين.. وضبط طرفيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصان "مصابان بجروح وكدمات متفرقة") طرف ثان (3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة") لخلاف بينهم حول البيع والشراء بالسوبر ماركت "محل عمل أحد أفراد الطرف الأول" تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام عصا "شومة" كانت بحوزة أحد أفراد الطرف الأول.. نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.