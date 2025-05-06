جدول امتحانات الترم الثانى 2025 بالقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:29 مساءً - تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2024 - 2025 ، خلال الفترة من 21 مايو إلى 4 يونيه 2025، وفى النقاط التالية مواعيد الإمتحانات بعد ان اعتمدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
- إمتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها من الأربعاء 21 مايو إلى الثلاثاء 27 مايو.
- امتحان الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من الخميس 22 مايو إلى الإثنين 26 مايو.
- إمتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله، من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.
- امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.
- امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو.
- امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو .
- امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 ، 21مايو.
- امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.
- امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت 17 مايو حتى الأربعاء 21 مايو.
- امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت 17 مايو إلى يوم الإثنين 19 مايو.
- التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو
- التقييم النهائي من يوم الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو.