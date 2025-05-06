جدول امتحانات الترم الثانى 2025 بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:29 مساءً - تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2024 - 2025 ، خلال الفترة من 21 مايو إلى 4 يونيه 2025، وفى النقاط التالية مواعيد الإمتحانات بعد ان اعتمدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

- إمتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها من الأربعاء 21 مايو إلى الثلاثاء 27 مايو.

- امتحان الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من الخميس 22 مايو إلى الإثنين 26 مايو.

- إمتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله، من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

- امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو.

- امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو .

- امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 ، 21مايو.

- امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

- امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت 17 مايو حتى الأربعاء 21 مايو.

- امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت 17 مايو إلى يوم الإثنين 19 مايو.

- التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو

- التقييم النهائي من يوم الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو.

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة