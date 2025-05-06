نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يترأس اجتماعًا اقتصاديًا مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يطلع على تطورات الاقتصاد المصري ويستعرض جهود الإصلاحات الاقتصادية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية في مصر.

مراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي

وخلال الاجتماع، أطلع الرئيس السيسي على مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد، كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول البرامج القطاعية التي تطبقها الحكومة وتغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

كما تطرقت المناقشات إلى أهمية استمرار جهود الحكومة في تعزيز وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

هذا وقد أكد الرئيس السيسي على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لضمان تحسين مستوى حياتهم.

استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي

تم أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية، والجهود المبذولة لزيادة الأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وقد تم التركيز على ضرورة تنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة ويسهم في احتواء الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد حاليًا.

تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

ومن جانب آخر، شدد الرئيس السيسي على أهمية تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وتم التأكيد على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتوفير فرص العمل.