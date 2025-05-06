أخبار مصرية

1.8 مليون وحدة سكنية.. «الإحصاء» يكشف بالأرقام عدد وحدات الإيجار القديم بالمحافظات

0 نشر
0 تبليغ

1.8 مليون وحدة سكنية.. «الإحصاء» يكشف بالأرقام عدد وحدات الإيجار القديم بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 01:32 مساءً - أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك وفقا للتعداد السكاني الاخير في عام 2017، حيث بلغ 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.

 

وأشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الوحدات السكنية بواقع  مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .

 

ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.

 

وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل  للسكن والعمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارجـ والمغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة.

 

 

وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف.

 

القاهرة  1099426

 

الأسكندرية  433761

 

بورسعيد 21949

 

السويس 29704

 

دمياط 25524

 

الدقهلية 80591

 

الشرقية 59503

 

القليوبية 269403

 

كفر الشيخ 25365

 

الغربية 72158

 

المنوفية 25800

 

البحيرة 56641

 

الاسماعيلية 18845

 

الجيزة 562135

 

بني سويف 23628

 

الفيوم 23234

 

المنيا 31428

 

أسيوط 40519

 

سوهاج 49235

 

قنا 26613

 

أسوان 14927

 

الأقصر 15417

 

البحر الأحمر 3122

 

الوادي الجديد 3084

 

مطروح 3723

 

شمال سيناء 2077

 

جنوب سيناء 1850

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا