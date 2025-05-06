نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية لبحث تعزيز التعاون بالمشروعات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة لمقر صندوق التنمية الحضرية بالعاصمة الادارية الجديدة وكان في استقباله المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وذلك لبحث سبل التعاون في المشروعات المشتركة ويرافقه هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة.

وذلك بحضور المستشار محمد القرشي، المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني للصندوق؛ والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة للمتابعة والمشروعات وعدد من قيادات الصندوق.

خلال اللقاء، تم عرض ومناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت-كات بحى امبابة كما تم عرض الأراضي المقترحة للتطوير العمراني بمحافظة الجيزة كمرحلة ثانية للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للدور الهام الذي يلعبه صندوق التنمية الحضرية في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى جودة الحياة في مختلف المحافظات.

كما أكد محافظ الجيزة على أهمية الشراكة مع الصندوق في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق على حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع محافظة الجيزة، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الحضرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وقد اتفق الجانبان علي عقد اجتماعات دورية لمناقشة ومتابعة المشروعات المشتركة.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

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