نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي لمرصد الأزهر: منتدى «اسمع واتكلم» يسعى لتمكين الشباب من مواجهة التحديات الفكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر، أن منتدى «اسمع واتكلم» الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للمرة الرابعة، بمشاركة نخبة من العلماء والقيادات الوطنية وقادة العمل المجتمعي والخبراء، يسعى لتمكين الشباب بأدوات نقدية وعملية لمواجهة التحديات الفكرية، مشيرةً إلى أن "الإنصات العميق هو بداية الفهم، والكلمة المسؤولة أقوى أدوات التغيير".

وأوضحت الدكتورة رهام، خلال كلمتها الافتتاحية للمنتدى، أن محاور المنتدى تلامس قضايا الشباب الملحة، خاصةً في ظل العالم الرقمي الصاخب الذي تتزاحم فيه الآراء، محذرة من استغلال التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" لانشغال العالم بالأزمات الدولية، لإعادة تجنيد العناصر عبر "الذئاب المنفردة"، مشددةً على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمواجهة هذه التهديدات، معربةً عن أملها في أن تخرج جلسات المنتدى برؤى تُترجم إلى إجراءات ملموسة لبناء مستقبل أكثر أمنًا وعدالة.

كما استشهدت المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بتقرير أممي صدر عام 2023 كشف أن 40% من المنضمين للجماعات المتطرفة في إفريقيا جنوب الصحراء كان الدافع الرئيسي لهم هو الفقر، مقابل 17% فقط للدوافع الدينية.



ووجهت الدكتورة رهام حديثها للشباب بقولها: "أنتم قلب الأمة النابض"، داعيةً إياهم لاستغلال الإعلام الرقمي في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها فلسطين، التي خصص المرصد جهوده لتوثيق انتهاكات الاحتلال فيها منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تظل داعمةً للقضية الفلسطينية برفض التهجير ودعم الحقوق، مشددة على التزام مرصد الأزهر بمواصلة جهوده في خدمة شبابنا ومجتمعاتنا، والدفع بعجلة التغيير نحو غدٍ أكثر إشراقًا وعدلًا وأمنًا واستقرارًا.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، ويهدف إلى صياغة مبادرات عملية لتعزيز الأمن المجتمعي، مع التركيز على دور العمل الأهلي كخط دفاع أول ضد التطرف، حيث يتضمن في نسخته الرابعة جلسات نقاشية حول آليات توظيف الإعلام الرقمي في مواجهة التطرف، ودور الشباب في فضح ممارسات التنظيمات الإرهابية، إلى جانب ورش عمل لتصميم مشاريع مجتمعية مستدامة، في إطار رؤية الأزهر الشريف لتعزيز الاعتدال والوسطية.