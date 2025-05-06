نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم» لمرصد الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والأستاذ مصطفى مجدي، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، ونخبة من علماء الأزهر وكبار المسؤولين ونواب البرلمان والإعلاميين وقادة الرأي وشباب الجامعات.

ويُركز المنتدى هذا العام على مناقشة قضيتين رئيستين، هما: دور العمل الأهلي والتطوعي في مكافحة التطرف وسد الفجوات المجتمعية، ودور الشباب في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي ومواجهة التضليل الإعلامي.

وتستضيف الجلسة الأولى للنقاش حول «دور العمل الأهلي والتطوعي في مكافحة التطرف وسد الفجوات المجتمعية»، الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ويدير الجلسة الإعلامي محمد سعيد محفوظ.

وتناقش الجلسة الثانية «دور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية»، وتستضيف الأستاذ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويدير الجلسة الإعلامي نشأت الديهي.

ويُمثل منتدى «اسمع واتكلم»، الذي أُطلق عام 2018، منصة حيوية لتمكين الشباب من التعبير عن آرائهم وتعزيز الحوار البناء، حيث تناولت النسخ السابقة قضايا مثل الهوية، حرية التعبير، ومخاطر الذكاء الاصطناعي.