الأجهزة الرقابية تسحب عينات عشوائية من بنزين 92 و95

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أحمد جودة - القاهرة - حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود لضمان توافر المنتجات وجودتها

تواصل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها المكثفة في حملات التفتيش على محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان توافر المنتجات البترولية بشكل مستمر على مدار اليوم، وضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

التنسيق بين الأجهزة الرقابية لمتابعة محطات الوقود

تقوم وزارة التموين بتنسيق جهودها مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين لضمان تنفيذ حملات تفتيشية دقيقة على محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

تتضمن هذه الحملات متابعة توافر المنتجات البترولية مثل السولار، والبنزين بأنواعه 80 و92 و95، إلى جانب متابعة منافذ توزيع السلع لضمان التوزيع السليم للمستهلكين.

فرق عمل للرقابة على محطات الوقود

وقد شكلت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين مجموعات عمل متخصصة للمرور على محطات الوقود المختلفة في إطار هذه الحملات.

تشمل هذه المجموعات التحقق من مطابقة السولار والبنزين للمواصفات القياسية، وتحرير محاضر ضد المخالفين. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يُثبت ارتكابه لمخالفات تضر بحقوق المستهلكين.

مواجهة المخالفات لحماية حقوق المستهلك

أكدت وزارة التموين أن الحملات التفتيشية تهدف إلى مواجهة أي مخالفات قد تؤثر على جودة المنتجات البترولية المتوفرة للمستهلكين.

وتشمل المخالفات التي يتم متابعتها عمليات التلاعب بالأسعار أو التلاعب في المنتجات التي تُعرض للبيع في محطات الوقود.