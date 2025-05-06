الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 12:34 مساءً - أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أن أخر موعد لتسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024,2025، هو يوم الخميس 8 مايو الجارى.

وقالت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: في إطار حرص الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام 2025 يتم التنبيه على جميع مدارس التعليم الفني صناعي - زراعي - تجاري -فندقي بالمديريات التعليمية أن آخر موعد لتسجيل الإستمارة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الطلبة الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي للعام ۲۰۲٥ هو يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول على الرابط التالى لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025.

https://moe-register.emis.gov.eg/

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى 2025 تنطلق يوم 27 مايو الجارى.