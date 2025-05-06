اتحاد الفروسية: بطولة العالم العسكرية خطوة هامة لتعزيز مكانة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 12:34 مساءً - أكد هاني مجدي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للفروسية، أن تنظيم بطولة العالم العسكرية للفروسية في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.
وقال متحدث اتحاد الفروسية في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، "تشرفنا بافتتاح البطولة في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يضيف قيمة كبيرة للحدث ويعكس أهمية هذا التوقيت بالنسبة لمصر"، مشيرا إلى أنه تم التحضير للبطولة منذ فترة طويلة، وذلك بالتنسيق مع عدة مؤسسات عسكرية، ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الفروسية، ووزارة الداخلية، لضمان تنظيم حدث رياضي عالمي على أعلى مستوى.
وأضاف "الافتتاح كان بمثابة عرس رياضي يعكس التنظيم الكبير والمستوى الرفيع للبطولة التي تشارك فيها 20 دولة من أبرزها السعودية، البحرين، البرازيل، الإمارات، الإكوادور، إسبانيا، فرنسا، المجر، الأردن، الكويت، عمان، البرتغال، قطر، رومانيا وروسيا"، لافتا إلى أن هذه المشاركة الواسعة من دول عديدة تؤكد أن العالم أصبح يثق في قدرة مصر على تنظيم فعاليات رياضية عالمية.
وأوضح أن هذه البطولة تمثل دفعة قوية للسياحة الرياضية في مصر، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه البطولات يتطلب معايير عالية من الأمن، والإمكانات اللوجيستية، والمساحات المناسبة للرياضات مثل الفروسية.
وتابع "نمتلك اليوم البنية التحتية المناسبة لاستضافة البطولات الدولية، كما رأينا ذلك في ملعب (نادي الكيان) بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يضم مساحات واسعة لركوب الخيل، بالإضافة إلى أماكن لإيواء الخيول والفرسان".
وأكد مجدي أن الاتحاد المصري للفروسية يولي أهمية كبيرة للمعايير التي يتم تحديدها عند اختيار الأماكن لاستضافة البطولات، حيث يتم معاينة المكان بشكل دقيق لضمان جاهزيته لاستقبال الفعاليات الدولية، مشيرا إلى إشادة رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وصفها بأنها "مدينة ذكية متكاملة"، مما يعزز مكانة مصر كوجهة مثالية لاستضافة البطولات الدولية الكبرى في المستقبل.