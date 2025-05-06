اتحاد الفروسية: بطولة العالم العسكرية خطوة هامة لتعزيز مكانة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 12:34 مساءً - أكد هاني مجدي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للفروسية، أن تنظيم بطولة العالم العسكرية للفروسية في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وقال متحدث اتحاد الفروسية في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، "تشرفنا بافتتاح البطولة في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يضيف قيمة كبيرة للحدث ويعكس أهمية هذا التوقيت بالنسبة لمصر"، مشيرا إلى أنه تم التحضير للبطولة منذ فترة طويلة، وذلك بالتنسيق مع عدة مؤسسات عسكرية، ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الفروسية، ووزارة الداخلية، لضمان تنظيم حدث رياضي عالمي على أعلى مستوى.