نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. ودرجة الحرارة بالقاهرة تصل 37 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد تحذر من طقس حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في خريطة التنبؤات الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، عن بدء موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وتمتد لبدايات الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من الطقس الحار وتأثيراته على المواطنين.

ارتفاع الحرارة في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى من المتوقع أن تسجل 35 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، وترتفع إلى 37 درجة مع بداية الأسبوع القادم، ما يشير إلى موجة حارة تستوجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

طقس اليوم الثلاثاء.. حار نهارًا ومعتدل ليلًا

قالت الهيئة، إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار، ومعتدل ليلًا وفي فترات الصباح الباكر، على مختلف أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة - الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 درجة - الصغرى 17 درجة

مطروح: العظمى 27 درجة - الصغرى 16 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة - الصغرى 17 درجة

قنا: العظمى 34 درجة - الصغرى 18 درجة

أسوان: العظمى 35 درجة - الصغرى 19 درجة

تحذيرات الأرصاد الجوية

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه، تجنبًا للإجهاد الحراري، خاصة في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.