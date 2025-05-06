خطوات طباعة صحيفة أحوال المعلم.. التفاصيل والرابط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 11:38 صباحاً - يبحث كثير من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس عن كيفية استخراج صحيفة أحوال معلم، فيما حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطوات طباعة صحيفة أحوال المعلم، لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين الراغبين فى طباعة بيانات المعلم أو الموظف بالتربية والتعليم كالتالى:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى" بوابة نظام إدارة الموارد البشرية، اضغط هنا

- يتم تسجيل الدخول من قبل المعلم أو الموظف لطباعة صحيفة احوال المعلم باستخدام البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة بحساب المعلم أو الموظف.

- يقوم المعلم بتحديد المدرسة التي يعمل بها المعلم قبل طباعة صحيفة احوال المعلم أو بيانات الموظف.

- يجب على المدرس قبل طباعة صحيفة احوال المعلم إدخال الرقم القومى والكود الوظيفى ثم الضغط لظهور بيانات صحيفة احوال المعلم أو الاستمارة.

- بعد ظهور البيانات يمكن تحميل صحيفة احوال المعلم أو طباعتها.