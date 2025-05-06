محافظ الجيزة يتفقد صومعة امبابة لمتابعة انتظام توريد وتخزين محصول القمح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 11:38 صباحاً - - النجار: توريد ٤٤ ألف طن قمح حتى الآن بالصوامع والشون

- والمحافظ يوجه بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لعملية الاستلام والتخزين

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم صومعة إمبابة لمتابعة انتظام عمليات توريد وتخزين محصول القمح لعام ٢٠٢٥ والوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإجراءات التوريد ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة في عملية الاستلام والتأكد من توافر وسائل الحماية والتخزين الآمن للحفاظ على جودة المحصول وضمان سلامة التوريد.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته أن القمح يُعد واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الغذائي ويتم متابعة الجاهزية التامة لكافة مواقع الاستلام لضمان انتظام عمليات التوريد دون معوقات مشيرا إلى أنه يتم المتابعة بصفة يومية وميدانية وعلى مدار الساعة بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية .

وأوضح المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة قد استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح من خلال تجهيز ١٢ موقعا تخزينيا معتمدا موزعا جغرافيا على مستوى المراكز والمدن بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ ٢٥٠ ألف طن بالإضافة إلى مجمع الصوامع بقطاع سفنكس التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بطاقة تخزينية للقمح المحلي ٢٥٠ ألف طن بما يضمن سهولة التوريد وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل المزارعين وتحقيق الانسيابية في حركة النقل والتخزين

وأشار المهندس عادل النجار بأن المساحة المنزرعة قمحا بمحافظة الجيزة تبلغ ٢٩ ألف فدان مضيفا أن صومعة إمبابة تعد أقدم الصوامع التخزينية والتي تستقبل عمليات التوريد عبر( النهر ،السكة الحديد ،النقل البري ) حيث تبلغ سعتها التخزينية ٦٠ ألف طن وعدد الخلايا ١٠٩ خلية خرسانية والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي .

وأوضح المحافظ أن كمية القمح المحلي الموردة لصومعة إمبابة بلغت ٣٨١٤ طن حتى الآن لافتا إلى أن الكمية الموردة لجميع المواقع التخزينية بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد بلغت ٤٤ ألف طن .

وشهدت جولة محافظ الجيزة داخل الصومعة تفقد الدورة المستندية ولوحة التشغيل والمعامل وأماكن التخزين والحفظ والنواقل من أعلى الصومعة .

كما التقى المحافظ بعدد من المزارعين للتأكد من عدم وجود أية معوقات في عمليات النقل والتوريد وصرف المستحقات الخاصة بهم في المواعيد المحددة .

وأكد المهندس عادل النجار على مديرتي التموين والزراعة بضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بمحصول القمح ولا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي .

جاءت جولة المحافظ بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة واللواء ياسر محمد هيكل رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأشرف بكر رئيس حي إمبابة واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل .