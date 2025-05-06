وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 مايو 2025 11:38 صباحاً - "عاشور": المشروعات المشتركة بين البلدين تمثل إضافة نوعية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية والإفريقية

"توشيكو": الحكومة اليابانية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتورة آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، والوفد المرافق لها؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يُعد نموذجًا متميزًا لأهمية الشراكات الدولية، خاصةً في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن المشروعات المشتركة بين البلدين تمثل إضافة نوعية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية والإفريقية، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المتميز لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة بين الجانبين.

ولفت الوزير إلى أن الجامعات المصرية تولي اهتمامًا بالغًا للابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، مشيرًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون والتكامل مع مجتمع الصناعة، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن الجانبان مشروعات التعاون المشتركة في المجالات الأكاديمية والبحثية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وعلى رأسها مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي تُعد مركزًا للتميز في التعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستعرض الاجتماع مشروع كليات الكوزن (EJ-KOSEN) المصرية اليابانية؛ الذي يهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي، لتطوير هذا القطاع في مصر، وإعداد جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما استعرض الجانبان عددًا من مشروعات التعاون المشتركة في المجالات الأكاديمية والبحثية، وسُبل تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، عن فخرها وسعادتها بالشراكة مع مصر في تطوير قطاع التعليم وفي العديد من المشروعات، وعلى رأسها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي شهدت تقدمًا كبيرًا في التصنيفات الدولية المرموقة مؤخرًا، فضلًا عن تزويدها بأحدث الوسائط التكنولوجية والبرامج الدراسية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكدت الدكتورة آبي توشيكو أن الحكومة اليابانية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر، مشيرة إلى دعم الجانب الياباني لمشروع الكوزن، الذي يهدف إلى تأهيل الطلاب وتخريج مهندسين متميزين، كما أكدت إلتزام اليابان بدعم التعليم في مصر وتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان دروع التكريم، مؤكدين العمل على استمرار التعاون المثمر بين مصر واليابان.

حضر اللقاء كل من؛ الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة لينا علي رئيس قسم الترجمة المتخصصة باللغة اليابانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وحضر من الجانب الياباني، السيد السفير إيواي فوميو، سفير اليابان في مصر، وكيتاياما كوجي، المدير العام للشؤون الدولية بالوزارة، وكوندو جون، سكرتير وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، والسيدة تشومان آي، أخصائية أولى للتعاون التعليمي الثنائي بقسم الشؤون الدولية، وهامانو رين، رئيس وحدة بقسم الشؤون الدولية، وكاواشيما شيزوكي، سكرتير ثان، بسفارة اليابان.



