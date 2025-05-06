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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري-الصيني المشترك (نسور الحضارة-2025) الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام في إحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية، بالإضافة إلى السفير الصيني بالقاهرة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة من البلدين.

تفاصيل التدريب الجوي المشترك

تضمنت فعاليات التدريب مجموعة من المحاضرات النظرية التي هدفت إلى توحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق بين القوات الجوية المصرية والصينية في مجال إدارة العمليات المشتركة.

كما تم التركيز على أساليب القتال الجوي الحديث، والتدريب على التزود بالوقود في الجو، وهي من المهارات الهامة التي تساهم في تعزيز جاهزية الطيارين.

كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين العديد من الطلعات الجوية المشتركة، حيث تم تدريب الطيارين على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة عالية، مما يعكس مستوى التعاون المشترك بين القوات الجوية المصرية والصينية.

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري-الصيني المشترك (نسور الحضارة-2025) لتعزيز التعاون العسكري

تشكيل جوي فوق الأهرامات

واحدة من أبرز فعاليات التدريب كانت تشكيل جوي نفذته مجموعة من المقاتلات المشاركة في التدريب فوق منطقة الأهرامات في مصر.

وقد أظهر هذا التشكيل الجوي الدقة والكفاءة العالية التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين، حيث جسد التعاون الوثيق بين القوات الجوية المصرية والصينية.

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري-الصيني المشترك (نسور الحضارة-2025) لتعزيز التعاون العسكري

أهداف التدريب (نسور الحضارة-2025)

يأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك ودعم آفاق التعاون بين الدولتين.

كما يهدف التدريب إلى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية في كلا البلدين، مما يساهم في تحسين استعدادات القوات الجوية المصرية والصينية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.