نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة: الانتهاء من التقييمات استعدادًا لاختبارات نهاية التيرم الثاني لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن الانتهاء رسميًا من أعمال التقييمات الخاصة بطلاب صفوف النقل، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة التي تجريها المدارس لعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقها خلال أسبوعين.

وأكدت المصادر أن تعليمات صارمة وُجهت إلى جميع المعلمين بضرورة الانتهاء من تقييم الطلاب خلال الأسبوع الجاري، حتى يتسنى للمدارس التركيز على خطط المراجعة النهائية، وضمان جاهزية شاملة قبل انطلاق الامتحانات.

وشددت المصادر على أن التقييمات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية شملت جميع المواد الدراسية، حيث جرى تطبيق معايير تربوية دقيقة لقياس مستوى التحصيل لدى الطلاب.

وأوضحت المصادر أن هذه التقييمات جاءت متنوعة، حيث اعتمدت على أنشطة صفية تفاعلية، وواجبات منزلية، إلى جانب اختبارات شفهية وكتابية.

وقد أتاح هذا التنوع في أساليب التقييم فرصة شاملة لتكوين صورة واضحة عن مستويات الطلاب الأكاديمية، مما سيسهم في توجيه الدعم المناسب خلال فترة المراجعة القادمة.

وأضافت المصادر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بدأت بالفعل في إعداد الجداول الزمنية للاختبارات النهائية، وذلك وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن انتظام سير الامتحانات في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.

وفي إطار الاستعدادات، تم تخصيص حصص إضافية للمراجعات النهائية، خاصة في المواد الأساسية مثل الرياضيات، اللغة العربية، واللغات الأجنبية، مع التركيز على دعم الفروق الفردية بين الطلاب وتمكينهم من استيعاب النقاط الصعبة في المنهج.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أكدت المصادر أن المديرية شددت على جميع المدارس بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وتشمل هذه الإجراءات تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير بشكل دائم داخل المدارس.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الاستعدادات تسير بوتيرة منتظمة وعلى أعلى مستوى من الجدية، لضمان أن تجري اختبارات نهاية التيرم الثاني في أجواء منظمة وآمنة، تعزز من فرص النجاح والتميز للطلاب، وتدعم استقرار العملية التعليمية مع اقتراب نهاية العام الدراسي.