نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع عملية توريد القمح ويشدد على توفير كافة التسهيلات للمزارعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة ميدانية لصوامع إمبابة، أحد المواقع الرئيسية لتخزين القمح.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على جاهزية الصوامع وومتابعة عملية توريد القمح من المزارعين، مؤكدًا على أهمية توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير عملية التوريد بسهولة ويسر.

وشدد محافظ الجيزة،على ضرورة الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الفنية لضمان سلامة تخزين الأقماح والحفاظ على جودتها.

كما نبه النجار، إلى ضرورة التنسيق مع مديريتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين والمتابعة المستمرة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.

ووجه محافظ الجيزة، بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن والتواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات أولا بأول مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق لسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

كما أكد محافظ الجيزة، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مسؤولي التموين والوحدات المحلية لمواقع التخزين للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة في عملية الاستلام والتأكد من توافر وسائل الحماية والتخزين الآمن للحفاظ على جودة المحصول وضمان وصوله دون فاقد أو تلف.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بموسم توريد القمح، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة مناسبة للمزارعين لتوريد محاصيلهم، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.