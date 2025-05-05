نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: إعتماد جداول اختبارات التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2024 -2025حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 21 مايو إلي 4 يونيه 2025.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشارت سماح إبراهيم مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 21 مايو إلى الثلاثاء 27 مايو، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من الخميس 22 مايو إلى الاثنين 26 مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20، 21 مايو، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت 17 مايو حتى الأربعاء 21 مايو،ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت 17 مايو إلى يوم الإثنين 19 مايو، كما سيتم التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا من يوم الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو، بينما يتم التقييم النهائي اعتبارا من يوم الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو.

FB_IMG_1746461701551

FB_IMG_1746461699570

FB_IMG_1746461697403

FB_IMG_1746461695704

FB_IMG_1746461693893

FB_IMG_1746461692093

FB_IMG_1746461690353

FB_IMG_1746461688548

FB_IMG_1746461686273

FB_IMG_1746461684211

FB_IMG_1746461682284

FB_IMG_1746461680543

FB_IMG_1746461678488

FB_IMG_1746461676401

FB_IMG_1746461670958

FB_IMG_1746461668871

FB_IMG_1746461667090

FB_IMG_1746461665084

FB_IMG_1746461659940

FB_IMG_1746461657607

FB_IMG_1746461655086

FB_IMG_1746461653057

FB_IMG_1746461663178

FB_IMG_1746461651363

FB_IMG_1746461649348

FB_IMG_1746461647337

FB_IMG_1746461645631

FB_IMG_1746461643696