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محافظ القاهرة: إعتماد جداول اختبارات التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: إعتماد جداول اختبارات التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2024 -2025حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 21 مايو إلي 4 يونيه 2025.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر  .

وأشارت سماح إبراهيم مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في  الفترة من الأربعاء  21 مايو  إلى الثلاثاء 27 مايو، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من الخميس 22 مايو إلى الاثنين 26 مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو  حتى الاربعاء 4 يونيو،  وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت  17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء  والأربعاء الموافقين 20، 21 مايو، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت 17 مايو حتى الأربعاء 21 مايو،ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت 17 مايو إلى يوم الإثنين 19 مايو، كما سيتم التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا  من يوم الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو،  بينما يتم التقييم النهائي اعتبارا من يوم الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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