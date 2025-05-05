مدير الأكاديمية العسكرية: نخطو على نهج القيادة الحكيمة لبناء منشآت رياضية تليق بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 مايو 2025 09:32 مساءً - قال الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنه منذ أن حملنا الأمانة وتحملنا المسؤولية ونحن نخطو على نهج قيادتكم الحكيمة لتحقيق حلم نسعى إليه جميعا وهو بناء منشآت رياضية تليق بعظمة مصر ومكانتها وتعكس طموحات أبنائها.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ25 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه في قلب العاصمة الجديدة كنا شهودا معكم على إنجازات بدت مستحيلة لولا العزيمة وتوجيهات القيادة الحكيمة واهتمامهم بكافة التفاصيل، وإيمانهم بأن الرياضة أمن قومي ومن دعائم تقدم الدول وعظمة الشعوب.

وتابع: واليوم نحصد نتائج هذا التوجه بإطلاق النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم العسكرية للفروسية التي تقام في نادي كيان سيتي، وتظل فعالياتها حتى الثامن من مايو، تأكيدا على الجاهزية التامة لتنظيم أهم الفعاليات بأعلى مقاييس الدولة وبدعم لا محدود من قواتنا المسلحة وبالتنسيق مع قطاعات الدولة المعنية.

وواصل: "تابعنا عن كسب جهود إعداد منتخبنا العسكري الذي قدم أداء مميزا في النسخة السابقة للبطولة"، مردفا: "منتخبات الدول الصديقة والشقيقة أعضاء المجلس الدولي سيسب أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أتمنى لمن إقامة طيبة ومنافسة ناجحة في جولات البطولة، وها نحن بعون الله نخطو بثبات نحو اعتماد نادي كيان سيتي مركزا دوليا للإعداد والتأهيل ليكون ذلك إنجازا جديدا يضاف إلى سجل المجلس الدولي ويعزز موقع مصر على الساحة العالمي".