صورة تذكارية للرئيس السيسى خلال افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ25

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 مايو 2025 09:32 مساءً - حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مشاركته في صورة تذكارية، عقب وصولة إلى نادى كيان للفروسية لافتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستضيف مصر على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة بالقيادة الإستراتيجية ( كيان سيتى ) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة وجهود كبيرة من جهاز الرياضة بالقوات المسلحة من أجل التجهيز لاستقبال البطولة العالمية، التي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الرياضية والمشاركة فى استضافة كبرى البطولات الرياضية على أرض مصر.