أخبار مصرية

الرئيس السيسي يفتتح بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25 بالعاصمة الإدارية

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الرئيس السيسي يفتتح بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25 بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 مايو 2025 08:28 مساءً - يشهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وانطلقت مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8 مساءًا، فعاليات النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية، والتي تستضيفها مصر في نادي كيان للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

ويشارك في البطولة نخبة من أبطال الفروسية العسكريين من 20 دولة، من مختلف قارات العالم، في مشهد رياضي دولي يؤكد مكانة مصر كوجهة متميزة لتنظيم الفعاليات الكبرى.

 

وتضم الدول المشاركة في البطولة: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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