الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 مايو 2025 08:28 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز.

تأتي البطولة تحت رعاية وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتضم الدول المشاركة في البطولة: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات.