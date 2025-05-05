نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بـ 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة يرافقه الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة بجولة تفقدية بفرع التأمين الصحي بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بأقسام الفرع.

استهل المحافظ ومساعد الوزير الجولة بمتابعة استقبال المواطنين المترددين على الفرع حيث استمعا لشرح حول أقسام الفرع والخدمات المقدمة للمرضى ثم المرور على أقسام الفرع وحضور محاضرة بمدرسة التمريض وعدد من الفعاليات العملية الخاصة بتدريب وتأهيل طلاب المدرسة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين المتواجدين بأقسام الفرع للاستماع لشكاواهم وفي استجابة فورية لمطلب المترددين على الفرع وجه المحافظ مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وبالتنسيق مع جهاز مدينة ٦ أكتوبر لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالمصعد الكهربائي للمبنى ودورات المياه مراعاة للمرضى والمرافقين.

كما حرص المحافظ على استعراض عدد من الشكاوى الواردة خلال اجتماعه مع مسؤولي الفرع من قبل المواطنين وبحث سبل معالجتها.

كما بحث المحافظ والحضور خلال الاجتماع سبل تعزيز الخدمات المقدمة بالفرع وتحقيق أقصى استفادة من أقسامه والتجهيزات الخاصة به ومناقشة عدد من المعوقات التي تواجه استكمال عدد من المنشآت الصحية التابعة للمديرية والتأمين الصحي بالجيزة.

حيث وجه المحافظ مسؤولي أجهزة المرافق والشركات المنفذة لتلك الأعمال بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة وفرع التأمين بالجيزة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمراحل المتبقية واستكمال الأعمال لإدخال مختلف المنشآت للخدمة.

وبنهاية الجولة تفقد الحضور الموقع المقترح لإنشاء وحدة صحية لخدمة المواطنين من أهالي الحي السابع والثامن ومحيطهما.

رافق المحافظ ومساعد الوزير الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة والدكتور محمود المعداوي مدير فرع الجيزة وشمال الصعيد والدكتور محمد فوزي رئيس مجلس أمناء ٦ أكتوبر ومسؤولي جهاز مدينة ٦ أكتوبر ومجلس الأمناء وفرع التأمين الصحي بـ٦ أكتوبر.

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