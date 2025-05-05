محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى.. اعرف المواعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 مايو 2025 07:31 مساءً - اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2024 - 2025 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 21 مايو إلى 4 يونيو 2025.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشارت سماح إبراهيم مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 21 مايو إلى الثلاثاء 27 مايو، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من الخميس 22 مايو إلى الإثنين 26 مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو، امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو، امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 ، 21مايو ، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت 17 مايو حتى الأربعاء 21 مايو ،ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت 17 مايو إلى يوم الإثنين 19 مايو، كما سيتم التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا من يوم الأحد ١١ مايو حتى الخميس ١٥ مايو، بينما يتم التقييم النهائي اعتبارا من يوم الأحد ١٨ مايو حتى الخميس ٢٢ مايو.

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة

جدول امتحانات القاهرة جدول امتحانات القاهرة