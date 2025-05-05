نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد محيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مسؤولي الشركات المنفذة لأعمال تطوير محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير بضرورة مراعاة النسق الحضارى للأعمال لإبراز الطبيعة الأثرية التى يتمتع بها المقصد وتكاملها مع أعمال تطوير المحاور المؤدية للمنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الجهود لدفع عجلة العمل بمختلف القطاعات للإنتهاء منها وفقًا للجداول المحددة دون تأخير لتمكين الجهات القائمة على أعمال الإفتتاح الرسمى الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وأعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة من تسلم مواقع التطوير قبل الإفتتاح بمدة كافية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الأعمال ومتابعة نسب التنفيذ بمشروعات التطوير التى يشهدها محيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والتى تضمنت إعادة تخطيط مرورى ورفع كفاءة ورصف وتجميل وتشجير وتوفير ساحات إنتظار وتهيئة المنشأت الحديثة وأعمال البنى التحتية لتلائم طبيعة المقصد، وتحسين الرؤية البصرية.

شملت جولة المحافظ المرور على مشروع رصف طريق مصر إسكندرية الصحراوى ( من ميدان الرماية وحتى نفق حازم حسن بطول ٧.٥ كم، وكذا الجزء الواقع شمال محور ٢٦ يوليو بنطاق المنطقة الصناعية لأبو رواش.

كما حرص المحافظ على متابعة موقف الأعمال بالقطاعات المتبقية لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى القوس الجنوبى نطاق حى الهرم والطالبية حيث إطمأن المحافظ من رؤساء الأحياء على إنتظام الأعمال وإلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للإنتهاء، موجهًا رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومعاونيهم بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على أعمال التطوير أسفل الطريق الدائرى ومحور عمرو بن العاص لضمان تحقيق أقصى إستفادة من الأعمال.

كما وجه المحافظ بسرعة بحث مقترح برفع كفاءة قطعة الأرض الواقعة بين منزل محور عمرو بن العاص وشارع المحولات بنطاق حى الطالبية والمقرر إقامة سوق حضارى عليها لخدمة سكان الحى، مؤكدًا على أهمية المشروع والذى من شأنه حصر ظاهرة الأسواق العشوائية ومنع الإشغالات بالمناطق المحيطة به، مما سيساهم فى تحسين المظهر الحضارى وتيسير الحركة المرورية.

رافق المحافظ المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وحامد سلامة رئيس حى الطالبية ومسؤولي المنطقة الصناعية بأبو رواش والمكاتب الإستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

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