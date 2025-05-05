نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إحصاء 2017 الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب الشؤون التشريعية.

إجمالي عدد الوحدات السكنية في الحضر والريف

حسب الإحصاء، تم تصنيف الوحدات السكنية إلى عدة فئات، شملت أغراض الإيجار للسكن والعمل معًا، إضافة إلى الوحدات المغلقة نتيجة لوجود الأسرة بالخارج أو وجود مسكن آخر لها.

كما تم تضمين الوحدات التي تحتاج إلى ترميم، والأخرى التي صدر لها قرار هدم، والمنشآت الخالية أو المغلقة.

إجمالي الوحدات السكنية في الحضر والريف

المنطقة عدد الوحدات الحضر 2،792،224 الريف 227،438 الإجمالي 3،019،662

توزيع الوحدات السكنية حسب المحافظات

تم تصنيف الوحدات السكنية على مستوى المحافظات، حيث جاء توزيع الوحدات السكنية في إحصاء 2017 على النحو التالي:

المحافظة عدد الوحدات القاهرة 1،099،426 الإسكندرية 433،761 بورسعيد 21،949 السويس 29،704 دمياط 25،524 الدقهلية 80،591 الشرقية 59،503 القليوبية 269،403 كفر الشيخ 25،365 الغربية 72،158 المنوفية 25،800 البحيرة 56،641 الإسماعيلية 18،845 الجيزة 562،135 بني سويف 23،628 الفيوم 23،234 المنيا 31،428 أسيوط 40،519 سوهاج 49،235 قنا 26،613 أسوان 14،927 الأقصر 15،417 البحر الأحمر 3،122 الوادي الجديد 3،084 مطروح 3،723 شمال سيناء 2،077 جنوب سيناء 1،850

التصنيف والفئات الأخرى

تشمل التصنيفات الأخرى الوحدات التي تحتاج إلى ترميم أو المنشآت المغلقة أو التي صدر لها قرار هدم، مع النظر في الوحدات المغلقة نتيجة لوجود الأسرة في الخارج أو بسبب وجود مسكن آخر لها.