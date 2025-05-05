نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إحصاء 2017 الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب الشؤون التشريعية.
إجمالي عدد الوحدات السكنية في الحضر والريف
حسب الإحصاء، تم تصنيف الوحدات السكنية إلى عدة فئات، شملت أغراض الإيجار للسكن والعمل معًا، إضافة إلى الوحدات المغلقة نتيجة لوجود الأسرة بالخارج أو وجود مسكن آخر لها.
كما تم تضمين الوحدات التي تحتاج إلى ترميم، والأخرى التي صدر لها قرار هدم، والمنشآت الخالية أو المغلقة.
إجمالي الوحدات السكنية في الحضر والريف
|المنطقة
|عدد الوحدات
|الحضر
|2،792،224
|الريف
|227،438
|الإجمالي
|3،019،662
توزيع الوحدات السكنية حسب المحافظات
تم تصنيف الوحدات السكنية على مستوى المحافظات، حيث جاء توزيع الوحدات السكنية في إحصاء 2017 على النحو التالي:
|المحافظة
|عدد الوحدات
|القاهرة
|1،099،426
|الإسكندرية
|433،761
|بورسعيد
|21،949
|السويس
|29،704
|دمياط
|25،524
|الدقهلية
|80،591
|الشرقية
|59،503
|القليوبية
|269،403
|كفر الشيخ
|25،365
|الغربية
|72،158
|المنوفية
|25،800
|البحيرة
|56،641
|الإسماعيلية
|18،845
|الجيزة
|562،135
|بني سويف
|23،628
|الفيوم
|23،234
|المنيا
|31،428
|أسيوط
|40،519
|سوهاج
|49،235
|قنا
|26،613
|أسوان
|14،927
|الأقصر
|15،417
|البحر الأحمر
|3،122
|الوادي الجديد
|3،084
|مطروح
|3،723
|شمال سيناء
|2،077
|جنوب سيناء
|1،850
التصنيف والفئات الأخرى
تشمل التصنيفات الأخرى الوحدات التي تحتاج إلى ترميم أو المنشآت المغلقة أو التي صدر لها قرار هدم، مع النظر في الوحدات المغلقة نتيجة لوجود الأسرة في الخارج أو بسبب وجود مسكن آخر لها.