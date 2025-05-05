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عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر

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عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم في القرى والريف والحضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إحصاء 2017 الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب الشؤون التشريعية.

إجمالي عدد الوحدات السكنية في الحضر والريف

حسب الإحصاء، تم تصنيف الوحدات السكنية إلى عدة فئات، شملت أغراض الإيجار للسكن والعمل معًا، إضافة إلى الوحدات المغلقة نتيجة لوجود الأسرة بالخارج أو وجود مسكن آخر لها. 

كما تم تضمين الوحدات التي تحتاج إلى ترميم، والأخرى التي صدر لها قرار هدم، والمنشآت الخالية أو المغلقة.

إجمالي الوحدات السكنية في الحضر والريف

المنطقة عدد الوحدات
الحضر 2،792،224
الريف 227،438
الإجمالي 3،019،662

 

توزيع الوحدات السكنية حسب المحافظات

تم تصنيف الوحدات السكنية على مستوى المحافظات، حيث جاء توزيع الوحدات السكنية في إحصاء 2017 على النحو التالي:

المحافظة عدد الوحدات
القاهرة 1،099،426
الإسكندرية 433،761
بورسعيد 21،949
السويس 29،704
دمياط 25،524
الدقهلية 80،591
الشرقية 59،503
القليوبية 269،403
كفر الشيخ 25،365
الغربية 72،158
المنوفية 25،800
البحيرة 56،641
الإسماعيلية 18،845
الجيزة 562،135
بني سويف 23،628
الفيوم 23،234
المنيا 31،428
أسيوط 40،519
سوهاج 49،235
قنا 26،613
أسوان 14،927
الأقصر 15،417
البحر الأحمر 3،122
الوادي الجديد 3،084
مطروح 3،723
شمال سيناء 2،077
جنوب سيناء 1،850

 

التصنيف والفئات الأخرى

تشمل التصنيفات الأخرى الوحدات التي تحتاج إلى ترميم أو المنشآت المغلقة أو التي صدر لها قرار هدم، مع النظر في الوحدات المغلقة نتيجة لوجود الأسرة في الخارج أو بسبب وجود مسكن آخر لها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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