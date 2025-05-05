نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. الحكومة تستعرض جهودها لتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدًا سلط خلاله الضوء على الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير بيئة سكنية عصرية تراعي معايير جودة الحياة.

"سكن لكل المصريين".. أكبر مشروع إسكان اجتماعي على مستوى العالم

استعرض الفيديو تفاصيل مشروع "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد من أضخم مشروعات الإسكان على مستوى العالم، حيث تم طرح وتنفيذ مليون وحدة سكنية، بينها نحو 700 ألف وحدة تم الانتهاء منها، فيما يجري حاليًا تنفيذ 300 ألف وحدة جديدة في مواقع متعددة.

وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومدعومة، مع تسهيلات تمويلية كبيرة تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الحصول على سكن لائق ومستقر.

"حدائق العاصمة".. مدينة متكاملة بمواصفات عصرية

سلّط الفيديو الضوء على مدينة "حدائق العاصمة"، التي تُعد واحدة من أحدث المدن السكنية التي تنفذها الدولة ضمن المشروع القومي للإسكان.

وتضم المدينة 128 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ، تشمل وحدات بنظام الإسكان التقليدي وأخرى بنظام الإسكان الأخضر الموفر للطاقة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن سعر الوحدة السكنية في الإعلان الأخير بلغ 650 ألف جنيه، وهو يمثل سعر التكلفة الفعلية دون أرباح، مشيرة إلى أنه يتم تقديم تمويل بفائدة مدعومة 8% على مدار 20 عامًا، مقارنة بنسبة فائدة تصل إلى 30% في أنظمة التمويل العقاري التجارية.

دعم نقدي يصل إلى 120 ألف جنيه وتسهيلات تمويلية مرنة

وأشارت المهندسة مي عبد الحميد إلى أن الدولة تتحمل تكلفة المرافق وأرض المشروع، كما توفر دعمًا نقديًا مباشرًا للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل يتراوح بين 10 آلاف و120 ألف جنيه، يتم خصمها من مقدم الحجز، بإجمالي دعم نقدي تجاوز 10 مليارات جنيه حتى الآن.

كما كشفت عن أنه تم تمويل نحو 640 ألف مستفيد من البرنامج بقيمة تجاوزت 83 مليار جنيه، من خلال التعاون مع 21 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي تشرف عليها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

سكان "حدائق العاصمة" يشيدون بجودة الحياة والمرافق المتكاملة

وتضمن الفيديو شهادات حية من سكان "حدائق العاصمة"، الذين أعربوا عن رضاهم الكامل تجاه جودة الوحدات السكنية، والبنية التحتية الحديثة، وتوافر الخدمات الأساسية مثل المدارس والمراكز الصحية والأسواق التجارية.

كما أشاد السكان بتوافر وسائل النقل التي تربط المدينة بمحيطها والمناطق الحيوية في القاهرة الكبرى، مؤكدين أن المشروع وفر لهم بيئة حضارية متكاملة تحقق مستوى حياة كريمة واستقرارًا أسريًا طويل الأمد.

رؤية مستقبلية للتوسع العمراني العادل

ويأتي مشروع "سكن لكل المصريين" ضمن رؤية الدولة لتوفير العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وذلك من خلال إتاحة السكن الملائم في مدن جديدة مخططة عمرانيًا، مع توفير الخدمات ومصادر التمويل الميسرة.

ويُعد المشروع مثالًا حيًا على نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي، وحرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم نماذج معيشية تليق بالمواطن المصري.