نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية "مع الشباب... حقائق وأرقام" برعاية رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق فعاليات سلسلة الحوارات الشبابية تحت شعار "مع الشباب... حقائق وأرقام"، والتي تُقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

أربعة لقاءات شهرية

أربعة لقاءات شهرية تبدأ بمحور "بناء الإنسان"

تُعقد اللقاءات بمعدل أربعة لقاءات شهريًا بواقع لقاء أسبوعي، وبدأت أولى الجلسات بمحور "بناء الإنسان" باعتباره أحد أهم ركائز رؤية مصر 2030، ويُعد هذا المحور نقطة انطلاق نحو إشراك الشباب في فهم الرؤى الوطنية الكبرى وتحديات المرحلة.

وزير الشباب: لا نقدم أرقامًا فقط.. بل نفتح الأبواب للمشاركة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذه الحوارات تعكس التزام الدولة بإشراك الشباب في صنع القرار وتعزيز روح الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن اللقاءات تهدف إلى استعراض ما تحقق على الأرض، وتوضيح حجم التحديات، والإجابة على تساؤلات الشباب بشفافية.

جانب منا اللقاء

وأضاف:

"نحن لا نقدم فقط حقائق وأرقام، بل نفتح الأبواب أمام الشباب للمشاركة والتفاعل، لأنهم شركاء أساسيون في بناء المستقبل وتشكيل الوعي الجماعي تجاه ما تواجهه الدولة من تحديات وفرص."

وزير التعليم العالي: الجامعات شريك رئيس في بناء الوعي

من جانبه، عبّر الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالحوار المباشر مع الشباب، مؤكدًا أن اللقاءات تُعد منصةً حقيقية لسماع أفكارهم، والتي تُشكّل ركيزة أساسية في تطوير قطاع التعليم العالي.

واستعرض الوزير الطفرة الكبيرة في مؤسسات التعليم العالي، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة في 2014 إلى 116 حاليًا، بالإضافة إلى 185 معهدًا عاليًا، موضحًا أن:

عدد طلاب التعليم العالي بلغ 3.8 ملايين طالب

56% من الدارسين من الإناث

شعار الوزارة: "الجامعات تبني مجتمعات"

كما شدد على أن الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعات، وتوطين البحث العلمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، يمثل أولوية للوزارة.

حوار مفتوح بين الحكومة والشباب

شهد اللقاء تفاعلًا مباشرًا مع الحضور الشبابي، حيث طُرحت أسئلة متنوعة حول قضايا التعليم، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتنمية والبنية التحتية، سواء عبر المداخلات المباشرة أو من خلال تقديم الأسئلة للمحاور.

دعوة لاستدامة منصة الحوار



اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، والتي تمثل منصة تواصل حقيقية بين الدولة وشبابها، وتسهم في تكوين جيل واعٍ ومدرك للتحديات، وشريك فاعل في صناعة المستقبل.