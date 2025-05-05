نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة ويشيد بدورهم في ترميم مقامات آل البيت (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، حيث رافقه أبناؤه الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، إلى جانب مفضل محمد، ممثل السلطان في القاهرة.

السيسي يرحب بالسلطان ويثمن مساهمات طائفة البهرة في مصر

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالسلطان مفضل سيف الدين كـ "ضيف عزيز على مصر"، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بطائفة البهرة، وما تتميز به تلك العلاقات من خصوصية وتقدير متبادل.

وأشاد الرئيس بجهود الطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت والمساجد التاريخية المصرية، مؤكدًا أن تلك الجهود تتكامل مع خطة الدولة في تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ على تراثها الإسلامي، فضلًا عن مساهمات الطائفة في المشروعات التنموية والخيرية بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

السلطان مفضل يشيد بالنهضة المصرية ويشكر الرئيس السيسي

من جانبه، عبّر السلطان مفضل سيف الدين عن بالغ امتنانه لحفاوة الاستقبال التي يحظى بها في زياراته المتكررة إلى مصر، مشيدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على استقباله شخصيًا في كل زيارة.

وأعرب السلطان عن إعجابه بما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الدولة المصرية في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع المصري.

طائفة البهرة تدعم الدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السلطان مفضل ثمّن الدور القيادي الذي تلعبه مصر إقليميًا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما جهودها المتواصلة لتهدئة الأوضاع في عدد من الدول العربية.

وأكد السلطان دعمه لجهود مصر في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوهًا بمكانة مصر المحورية في دعم القضايا الإنسانية والسياسية في الشرق الأوسط.

علاقة تاريخية وتعاون مستمر

وتجدر الإشارة إلى أن طائفة البهرة تمتلك تاريخًا طويلًا من العلاقات الإيجابية مع مصر، خاصة في المجالين الديني والإنساني، وتُعد من أبرز الطوائف الإسلامية التي تهتم بإحياء التراث الإسلامي والمشاركة في جهود الإعمار والتنمية داخل الدولة المصرية.