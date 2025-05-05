أبو الغيط يستقبل رئيس جمهورية القُمر المتحدة ويهنئه بالفوز في الانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين الموافق 5 مايو، الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الرئيس القُمري إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد رفيع المستوى.

تهنئة رسمية من الجامعة العربية للرئيس غزالي

وفي بيان رسمي، صرّح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن ترحيبه الكبير بزيارة الرئيس القُمري لمقر جامعة الدول العربية، وقدم له التهنئة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

إشادة بدور الجامعة ودعم لرؤية التنمية 2030

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عثمان غزالي عبّر من جانبه عن تقديره للدور التاريخي للجامعة العربية في دعم الدول الأعضاء والدفاع عن مصالحها، مثمنًا مواقف الجامعة في القضايا العربية والإفريقية.

واستعرض غزالي خلال اللقاء أبرز المحاور السياسية والاقتصادية التي تعمل عليها حكومته، مشيرًا إلى رؤية التنمية الوطنية التي يقودها، والتي تهدف إلى تحقيق النهضة الشاملة في جزر القمر بحلول عام 2030.

مناقشة تطورات الساحة الإقليمية والدولية

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحة، وسبل تعزيز التضامن العربي في ظل التحديات المتزايدة، إلى جانب دعم جهود التنمية في الدول الأقل نموًا داخل منظومة الجامعة العربية.

زيارة تعزز العلاقات بين جزر القُمر والدول العربية

وتأتي هذه الزيارة الرسمية في سياق حرص جمهورية القُمر المتحدة على تعميق علاقاتها مع الدول العربية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك، بما في ذلك جامعة الدول العربية، في مجالات التنمية، والتعليم، والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة.