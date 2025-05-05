نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يقترب من صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من الدعم المالي لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن توقعات بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الدعم المالي الكلي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر.

وأوضحت أيخهورست في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، على هامش زيارتها لمحافظة أسوان، أن الشريحة الثانية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لم يُحدد موعد صرفها بشكل نهائي بعد، غير أن التوقعات تشير إلى أنها ستكون خلال أسابيع قليلة.

إشادة بمبادرات تمكين المرأة في أسوان

وفيما يتعلق بزيارتها الحالية إلى محافظة أسوان، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن إعجابها بالمشروعات والمبادرات الداعمة للسيدات والفتيات في المحافظة، مشيرة إلى أنها قامت بعدة زيارات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية مثل "تحويشة" و"تمكين" و"دوّي"، والتي يتم تنفيذها بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنجلينا أيخهورست أن إدماج المرأة في المجتمع ومشروعات التنمية يُعد إنجازًا حقيقيًا في أي مجتمع، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشيدة في الوقت ذاته بنسبة التعليم المرتفعة في أسوان والمواهب الفنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة.

"دوّي".. مبادرة وطنية تعكس طموحات الفتيات المصريات

وتطرقت أيخهورست إلى تجربتها مع المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، والتي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنها التقت بعدد من الفتيات المشاركات في المبادرة.

وأشادت السفيرة الأوروبية بقدرة الفتيات على التعبير عن أفكارهن بثقة ووعي، وبمستوى الحوارات التي دارت خلال اللقاء، لافتة إلى أنهن يتمتعن بـ "الطموح والتلقائية"، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تعزيز دور الفتيات وتنمية وعيهن بحقوقهن وتطلعاتهن المستقبلية.

كما أعربت عن تقديرها لدور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة في المحافظات والعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

الاتحاد الأوروبي يناقش أولويات دعم مصر حتى 2028

وعن نية الاتحاد الأوروبي في دعم مشروعات جديدة داخل المحافظات، أوضحت أيخهورست أنها تتمنى زيارة جميع محافظات مصر، وكشفت عن وجود نقاشات جارية مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حول برنامج التعاون الممتد من 2026 إلى 2028.

وأشارت إلى أن أولويات هذا البرنامج تتضمن عدة محاور، أبرزها بناء دعم متكامل للفتيات والسيدات، في إطار الشراكة بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المرأة في مختلف محافظات الجمهورية.

تفاصيل حزمة الدعم الأوروبي لمصر حتى 2027

جدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبي الموجهة لمصر تصل إلى 7.4 مليار يورو، ومن المقرر صرفها تدريجيًا حتى عام 2027. وتشمل:

5 مليارات يورو مخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة.

1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لتشجيع الشركات الأوروبية والمصرية على الاستثمار داخل مصر.

600 مليون يورو مخصصة للمساعدات الفنية وبرامج التدريب والتنمية المؤسسية.

شراكة استراتيجية نحو تنمية شاملة

وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تقوم على دعم الأولويات الوطنية المصرية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز بيئة الاستثمار والتنمية.