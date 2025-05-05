نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة: أرقام الجلوس تُسلَّم للطلاب منتصف مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها النهائية الخاصة بإعداد وتسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية المكثفة التي تسبق انطلاق ماراثون الامتحانات المقرر بدؤه في العاشر من يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة للامتحانات تواصل حاليًا أعمال تجهيز بطاقات أرقام الجلوس للطلاب بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يجري طباعة ومراجعة البيانات الخاصة بكل طالب بدقة قبل تسليمها إلى المديريات التعليمية تمهيدًا لتوزيعها على المدارس.

ومن المقرر أن يتم تسليم أرقام الجلوس للطلاب خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو، سواء من خلال المدارس في نسختها الورقية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتمكن الطلاب من الدخول باستخدام "كود الطالب" الخاص بهم للاطلاع على رقم الجلوس، وبيانات اللجنة الامتحانية، والإدارة التعليمية، واللجنة الفرعية التابعين لها.

وأوضحت الوزارة أن بطاقة رقم الجلوس ستتضمن جميع البيانات الشخصية والتعليمية الخاصة بالطالب، وتشمل: الاسم الرباعي، واسم المدرسة، ورقم الجلوس، وكود الطالب، واسم اللجنة الامتحانية، ومقرها، بما يضمن توجيه كل طالب بدقة إلى لجنته المخصصة يوم الامتحان.

وشددت الوزارة على أن تسليم أرقام الجلوس يتم دون أي رسوم مالية، حيث تُوزع مجانًا داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الطلاب لبياناتهم بدقة عند استلام البطاقة، والإبلاغ الفوري عن أي خطأ حتى يتسنى تصحيحه قبل موعد الامتحانات.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها المكثفة لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، من خلال الانتهاء من تجهيز مقار اللجان، وتحديد مراكز توزيع الأسئلة، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللازمة، فضلًا عن مراجعة نماذج الامتحانات وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية المقررة لكل مادة دراسية.

وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانضباط.