نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحتضن البطولات العربية والأفريقية للترايثلون بمدينة الجلالة.. وإنشاء مركز إقليمي لتطوير اللعبة باستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم الدولة المصرية المستمر للرياضة وتوجهاتها نحو تعزيز دور مصر كمركز إقليمي ودولي للبطولات الرياضية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تنظيم البطولات العربية والأفريقية للترايثلون، المقرر إقامتها في مدينة الجلالة خلال شهر يوليو المقبل.

جاء المؤتمر الذي استضافه مركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للترايثلون، وأنطونيو أرماني، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين واللاعبين والإعلاميين.

مركز إقليمي لتطوير الترايثلون في مصر لأول مرة بالمنطقة

وخلال كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إنشاء مركز إقليمي لتطوير رياضة الترايثلون في مصر، يكون مقره في الاتحاد الأفريقي للترايثلون باستاد القاهرة الدولي، ليكون الأول من نوعه في المنطقة، ويسهم في تطوير اللعبة ونشرها وتوسيع قاعدة ممارسيها محليًا وإقليميًا.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن رياضة الترايثلون، التي تضم سباقات السباحة والجري والدراجات، تُعد من الرياضات المتكاملة التي تدعم الصحة العامة، مشيرًا إلى أن مصر تتجه نحو تكرار تجربة الخماسي الحديث من خلال تنظيم فعاليات وبطولات دولية باستمرار، مؤكدًا أن الدعم الرئاسي للرياضة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل حافزًا كبيرًا نحو تطوير جميع الألعاب.

دعم فني مشترك بين الوزارة والاتحاد الدولي

أكد الوزير خلال المؤتمر أنه سيتم الاستعانة بخبرات أجنبية لتطوير مستوى اللعبة محليًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي سيتحمل جزءًا من تكلفة الخبير الأجنبي الذي سيتولى مهمة التدريب، فيما ستتحمل الوزارة النسبة المتبقية، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المدربين المصريين وتوسيع قاعدة المتنافسين.

البطولة تُقام لأول مرة بمدينة الجلالة في 26 و27 يوليو

من جانبه، أعرب اللواء أحمد ناصر عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر لرياضة الترايثلون منذ أن كانت فكرة قبل 11 عامًا وحتى وصولها إلى الأولمبياد، مشيرًا إلى أن البطولة العربية والأفريقية للترايثلون ستُقام لأول مرة في مدينة الجلالة يومي 26 و27 يوليو المقبل، بدلًا من شرم الشيخ، تنفيذًا لفكرة الوزير لترويج المنشآت والمعالم السياحية الجديدة.

إشادة دولية بالتنظيم المصري ومكانة الجلالة

في سياق متصل، أعرب أنطونيو أرماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، عن سعادته بالتواجد في مصر، موجهًا الشكر للوزير واللواء أحمد ناصر على حفاوة الاستقبال.

وأكد أن نقل البطولة إلى مدينة الجلالة يُعد قرارًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز مكانة الرياضة في إفريقيا، ويعزز فرص استضافة مصر لبطولات عالمية مستقبلًا.

وأبدى أرماني تفاؤله بنجاح مصر في تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027، مشيرًا إلى ثقته في قدرة مصر على المشاركة ببعثة قوية ومتميزة في دورة الألعاب الأولمبية 2028.

إشادة باللاعبين ورسالة دعم لسيف إسماعيل

في لمسة إنسانية مؤثرة، وجه الوزير أشرف صبحي رسالة دعم للاعب سيف إسماعيل، الذي تعافى مؤخرًا من حادث سير تعرض له في الولايات المتحدة، مؤكدًا سعادته بعودته وتمسكه برياضته وإصراره على تطويرها.

وأكد الوزير دعمه الكامل لجميع الأبطال المصريين في مختلف الألعاب الرياضية.

بدوره، أعرب اللاعب سيف إسماعيل عن شكره للواء أحمد ناصر على دعمه له خلال محنته، مشيرًا إلى أن رياضة الترايثلون في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تمكن اللاعبون المصريون من تحقيق ميداليات ذهبية في كأس آسيا المفتوحة لأول مرة، كما باتوا ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في التصنيف الأفريقي وأول 80 على مستوى العالم، وهو ما يرفع طموحات الجيل الحالي.

حضور رسمي رفيع المستوى

حضر فعاليات المؤتمر عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للترايثلون، من بينهم اللواء أحمد حسام، نائب رئيس الاتحاد، والعميد محمد عبد المنعم، القائم بمهام المدير التنفيذي، وندى مشعل، المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي للترايثلون، والدكتورة نيفين مرجان، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور عماد البناني، أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات (الأوكسا)، وعدد من لاعبي الترايثلون المصريين.