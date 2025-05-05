نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في عيد العمال.. "العمل" تبحث تفعيل منح معهد الساليزيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال، والخاصة بتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال منح تدريبية مجانية، عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من معهد الساليزيان الإيطالي "الدون بوسكو" بالقاهرة، برئاسة دون ليو، الوكيل الإقليمي للشرق الأوسط للساليزيان، وذلك لبحث آليات تفعيل المنح التدريبية المجانية المُقدمة للطلاب والخريجين، تنفيذًا لبروتوكول التعاون القائم بين الجانبين للعام الثاني على التوالي.

تدريب مجاني بشهادات دولية على 28 مهنة لسوق العمل المحلي والدولي

أكد وزير العمل محمد جبران، خلال اللقاء، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الخبرة في هذا المجال، بما يضمن تأهيل الشباب وتأمين مستقبلهم المهني وفقًا للمعايير الدولية.

وكشف جبران أن الوزارة نجحت خلال عام 2024 في تخريج 1732 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات، بعد تلقيهم تدريبًا متكاملًا في 23 مهنة مختلفة، تضمنت ثلاث مراحل تدريبية: فنية، ولغوية، ومهارات توظيفية.

وأوضح أن هذه المنحة المقدمة بالتعاون مع معهد الساليزيان تحظى باهتمام كبير من الشباب، حيث بلغ عدد المتقدمين لها حتى الآن أكثر من 18 ألف شاب، يُقبل منهم من يجتاز اختبارات القبول بنجاح.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي 2025 تدريب 1424 خريجًا جديدًا على 28 مهنة مطلوبة في السوقين المحلي والدولي، من بينها مهن "الكهرباء، والميكانيكا، والطاقة المتجددة، والتكييف والتبريد"، وغيرها من التخصصات التي تمثل احتياجًا حقيقيًا لدى أصحاب الأعمال والمستثمرين.

تعاون دولي في خدمة رؤية مصر 2030 للتنمية

لفت جبران إلى أن الشراكة مع معهد الساليزيان الإيطالي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجال التدريب والتعليم الفني، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، الرامية إلى تحسين جودة التعليم الفني والمهني، ودمج الشباب في سوق العمل بمهارات حقيقية وشهادات معترف بها دوليًا.

وأوضح أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة سواء داخل مصر أو خارجها، وتدعم توجهات الدولة نحو خلق جيل جديد من العمالة الفنية المدربة، قادر على تلبية متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية والصناعية.

حضور رسمي يعكس أهمية الملف

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة العمل، من بينهم المستشار خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والمهندسة ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط ومتابعة التدريب المهني، ومحمد الجندي، الباحث بإدارة التدريب المهني.

كما حضر من معهد الساليزيان المهندس مينا نصر، منسق الكورسات، ضمن وفد المعهد الفني.

وتناول اللقاء سبل تطوير البرامج التدريبية لتشمل مهن جديدة، وزيادة عدد المتدربين، وتوفير الأدوات والبيئة الملائمة للتدريب التطبيقي، بما يضمن رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بمهارات تواكب العصر.

أكد الوزير أن الإقبال الكبير على هذه المنح المجانية يبرهن على نجاح التجربة، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية قدرات الشباب وتوفير فرص تدريب وتأهيل مجانية حقيقية تُفضي إلى فرص عمل مستقرة ومستقبل مهني واعد.