عاجل - السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

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أحمد جودة - القاهرة - السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة ويشيد بدورهم في ترميم المساجد ومقامات آل البيت

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، السلطان الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور عدد من أفراد العائلة السلطانية، من بينهم الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، إلى جانب مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

العلاقات التاريخية والتعاون التنموي

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالضيف الكريم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والروحية التي تربط مصر بطائفة البهرة، التي تعتبر مصر بمثابة وطن روحي لها، نظرًا لوجود مقامات آل البيت وعدد من المعالم الدينية ذات الأهمية الخاصة للطائفة.

كما أثنى الرئيس على الجهود الكبيرة التي تبذلها الطائفة في ترميم وتجديد عدد من المساجد والمقامات التاريخية، وعلى رأسها مقامات آل البيت في القاهرة، مؤكدًا أن هذه الجهود تُمثّل إضافة مهمة لتوجهات الدولة في إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على تراثها العريق، ومواكبة عمليات التطوير العمراني والثقافي.

مشروعات بالتعاون مع "تحيا مصر"

في السياق نفسه، عبّر الرئيس السيسي عن تقديره للمساهمات الخيرية والتنموية التي تنفذها طائفة البهرة داخل مصر، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، موضحًا أن هذه المبادرات تُمثل نموذجًا ناجحًا في التكافل الاجتماعي والعمل التنموي المشترك.

السلطان يشيد بالتنمية في مصر

من جانبه، أعرب السلطان مفضل سيف الدين عن شكره العميق للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا تقديره الكبير للرئيس وحرصه الدائم على استقباله وتكريمه في كل زيارة لمصر.

كما أشاد السلطان بالنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ما يتحقق من مشروعات تنموية وتطور حضاري يعكس إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة.

إشادة بدور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي

وأضاف المتحدث الرسمي أن السلطان البهري نوّه بالدور المهم الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، لا سيما في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار في هذا الإطار إلى المساعي المصرية المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص القاهرة على تهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية.

تعزيز التسامح والتعايش

في ختام اللقاء، أشاد السلطان مفضل سيف الدين بتوجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ المواطنة والتسامح الديني، مؤكدًا أن طائفة البهرة ترى في مصر نموذجًا للتعايش السلمي والانفتاح على الآخر، وهو ما يدفعهم إلى مواصلة مشاركتهم النشطة في الجوانب الثقافية والدينية والتنموية.