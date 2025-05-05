نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة دورات تدريبية لتطوير مهارات ورفع كفاءة الفرق الطبية في مستشفيات الأمراض الصدرية، التابعة للوزارة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس 2025.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على تطوير أداء الكوادر الطبية بالمستشفيات عن طريق رفع القدرات العلمية والمعرفية، فقد تم تدريب 68 طبيبا و310 من الممرضين على أعمال الرعاية المركزة التنفسية، كما تم تدريب 38 طبيبا على أساسيات الطب الرئوي و195 طبيبا على وظائف التنفس وصحة الرئة.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأهيل 26 طبيبا لدخول امتحان الجمعية الأوربية للجهاز التنفسي، بالتعاون مع قطاع التدريب، وجمعية الشعب الهوائية، للحصول على الدبلومة الأوربية في الجهاز التنفسي، المعروفة باسم (هيرميس) وهي الدفعة الثانية للعام الثاني على التوالي، حيث تم تأهيل 35 طبيبا.

وذكر أنه تم تدريب 47 طبيبا من مستشفيات الصدر والحميات على التغيرات المناخية، وتأثيرها على بعض الأمراض الصدرية، كما تم تدريب 18 من مدخلي البيانات على الترصد الوبائي، ومنظومة التسجيل الإلكترونية الجديدة (DHIS2) وتدريب 62 طبيبا على الدرن الكامن وكيفية إعطاء العلاج الوقائي، و20 طبيبا على الدرن المقاوم للأدوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم تدريب 33 طبيبا من 6 مستشفيات صدر، على كيفية التعامل مع حالات أمراض النوم المرتبطة بالجهاز التنفسي، كما تم تدريب 55 من العاملين، على تطوير الأداء وكيفية التعامل مع المرضى، وتدريب 37 من الأطباء على التعامل مع المخالطين واستخدام الأدلة الاسترشادية في فحص المخالطين لمرضى الدرن، إلى جانب تدريب 31 طبيبا على كيفية تشخيص وعلاج الدرن في الأطفال، وتدريب 25 من العاملين بمجال الجودة بمستشفيات الصدر، على الملف الطبي الموحد، لتسجيل واعتماد جميع مستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، نوه الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إلى تدريب 114 طبيبا و405 ممرضات، على كيفية تشخيص وعلاج الدرن والتعرف على أحدث الاستراتيجيات العالمية في مجال مكافحة الدرن، ضمن حرص البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم تدريب 105 أطباء على أساسيات المناظير الشعبية، كما تم تدريب 35 من العاملين بمستشفيات الصدر على المهارات البحثية وكيفية قراءة الأوراق العلمية.

ولفت إلى تدريب 50 طبيبا على طرق التشخيص والعلاج لمرض العدوى المشتركة للدرن ونقص المناعة البشرية المكتسب، كما تم تدريب 90 من الصيادلة على إدارة الأدوية والإبلاغ المبكر عن الآثار الجانبية، وتدريب 291 من الأطباء والعاملين بمستشفيات ومستوصفات الصدر على أساسيات الجودة والملفات الطبية، كخطوة لتطبيق معايير الاعتماد بوحدات الصدر، وتدريب 105 أطباء على الأدلة الاسترشادية الحديثة لمكافحة الدرن.