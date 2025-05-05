نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية جديدة لبناء الإنسان.. إطلاق مبادرة قومية لنشر ثقافة جودة التعليم في الجامعات والوزارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وبناء الإنسان المصري.

شهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور فراج العجمي الوزير المفوض ومدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ومديري مراكز الجودة بالجامعات.

تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الجودة في التعليم، وتفعيل دور الطلاب في ضمان جودة العملية التعليمية، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية تستهدف 100 ألف طالب في 50 جامعة مصرية كمرحلة أولى. كما تسعى إلى تدريب 24 ألف موظف من القيادات والكوادر الإدارية في 15 وزارة وهيئة حكومية، عبر ورش عمل تخصصية تتناسب مع طبيعة كل وزارة ودورها.

تتضمن المبادرة ثلاثة محاور رئيسية: الأول يركز على طلاب مؤسسات التعليم العالي، والثاني يستهدف الوزارات والهيئات والسفارات، والثالث يعنى بطلاب مراحل التعليم قبل الجامعي. وتهدف هذه المحاور إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في التعليم، وتحسين جودة التعليم، ورفع مستوى الوعي بأهمية تحقيق معايير جودة التعليم في بناء الإنسان المصري.

أكد الدكتور علاء عشماوي أن الهيئة قامت بتطوير معايير جودة التعليم، مع التركيز على قياس مخرجات التعليم التي تسهم في بناء الإنسان، بدلًا من التركيز على الجوانب الشكلية. وأشار إلى أن الهيئة تستعد لإعلان معايير اعتماد المؤسسات التدريبية قريبًا، والعمل على استقبال طلبات اعتماد هذه المؤسسات.

من جانبه، نقل الدكتور فراج العجمي تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأكد على أهمية التعليم في التكامل والتعاون بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن ضمان الجودة أصبح ضرورة في ظل المنافسة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عثمان أن المبادرة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والتي تهدف إلى تعزيز الأدوار والقدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنويع مصادر تمويل الابتكار، وتوفير بيئة العمل المناسبة.

يُذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز جودة التعليم، وبناء الإنسان المصري القادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة.

