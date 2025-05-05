نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدارس الجيزة جاهزة لاستقبال ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادت كبيرة ومجهودات قصوى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالجيزة؛ قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني "آخر العام" للعام الدراسي 2025/2024.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في الوقت الحالي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة.

وكذلك قيام مديري الإدارات التعليمية المختلفة، بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات في الوقت الحالي، من أجل المتابعة الدورية لاحكام السيطرة ولضمان تحقيق الشفافية داخل اللجان.

ووجه محافظ الجيزة، على ضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الاكمل.

كما اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية.

حيث تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الأبتدائي " فصل واحد " تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5/ 2025 وامتحانات الصف الثالث الابتدائي " عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25/ 5 / 2025.

بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم 22 / 5 / 2028 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

كما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والسابع ( صم وبكم وضعاف سمع ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وفيما يخص امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الأول الإعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

بينما امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الثاني الاعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية( العامة، المهنية، المكفوفين، الصم ) تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

وتحديد مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ( العام ) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

كما تم تحديد مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ( للصم وضعاف السمع والمكفوفين ) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تحدد مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بداية من الشهر الجاري علي أن تنتهي يوم 18 / 5 / 2025 نظرآ لتعدد التخصصات وتنوع المدارس وكثرة المواد بها.

كما تشير محافظة الجيزة بأن مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع تبدأ من يوم السبت الموافق 17 / 5 / 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 20 / 5 / 2025.

