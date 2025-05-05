“الأعلى للإعلام” يختتم الدورة التدريبية الـ 60 للصحفيين الأفارقة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الدورة التدريبية رقم 60 للصحفيين الأفارقة، التي نظمها المجلس خلال الفترة من 12 أبريل وحتى الأول من مايو الجاري، بالتعاون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة.

وشارك في الدورة 22 متدربًا من 14 دولة أفريقية، وهم: (الكونغو الديمقراطية – مالي – موريتانيا - كينيا - تشاد – جنوب إفريقيا – نيجيريا – زيمبابوي– كوت ديفوار - زامبيا - الجزائر – المغرب - غانا - مالاوي) بالإضافة لـ ٩ صحفيين مصريين من (وكالة أنباء الشرق الأوسط – الشروق – الدستور – الجمهورية – ايجيبشيان جازيت – البوابة نيوز)، و3 نقباء صحفيين من دول (زامبيا – مالي – موريتانيا).

وخلال الدورة التقى المتدربون بنخبة من أساتذة الصحافة والسياسة والإعلام، والسفير/ دياب اللوح سفير دولة فلسطين في مصر.

وتخلل البرنامج التدريبي زيارات إلى مؤسسات الأهرام، والجمهورية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ونقابة الصحفيين، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والعاصمة الإدارية ومقر منظمة المدن الإفريقية.

كما قام الوفد بزيارة منطقة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومجمع الأديان، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة الحسين وخان الخليلي.

حضر حفل الختام عدد من سفراء الدول الإفريقية المشاركة بالدورة، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة العامة للمجلس، وأمال عبدالمطلب مدير عام مركز التدريب، وممثل وزارة الخارجية، والدكتورة/ زينب عباس أمين الاتحاد، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عضو الأمانة الفنية للاتحاد، ونقيب الصحفيين الموريتانيين.