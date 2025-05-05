نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة 2025 ونظام الإعفاء الجديد لبعض الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التحديثات الخاصة بشكل امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ضمن خطة تطوير نظام التقييم والامتحانات، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة بين طلاب النظامين القديم والجديد، وتيسير عملية أداء الامتحان بما يتناسب مع طبيعة كل نظام دراسي.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية بنظام "اختيار من متعدد" لطلاب النظام الجديد

وأكدت الوزارة أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد سيعقد هذا العام بصيغة "الاختيار من متعدد" فقط، دون إدراج أي أسئلة مقالية. ويأتي هذا التغيير في أعقاب خروج المادة من المجموع الكلي للثانوية العامة في النظام الجديد، ما يعني أن الامتحان سيكون بنمط موضوعي بالكامل، دون الحاجة إلى الكتابة أو التعبير الحر.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء النفسية عن الطلاب، وتيسير عملية التصحيح، وضمان تحقيق أكبر قدر من الموضوعية والدقة في رصد الدرجات.

النظام القديم: الجمع بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد

وفي المقابل، سيستمر طلاب النظام القديم من الثانوية العامة، الذين يخضعون لامتحانات هذا العام وفقًا للنظام التقليدي، في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بصيغته المعتادة، التي تجمع بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية. ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 29 سؤالًا بصيغة الاختيار من متعدد، إلى جانب سؤالين فقط من نوع المقال القصير.

وقد حُددت الدرجة النهائية للمادة بـ40 درجة، موزعة بواقع 34 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و6 درجات مخصصة للأسئلة المقالية.

نظام إعفاء جديد لفئات محددة من الطلاب

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام إعفاء رسمي من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لفئات محددة من طلاب الثانوية العامة 2025، وذلك بناءً على ضوابط ومعايير حددتها الإدارة العامة للامتحانات.

ويشمل قرار الإعفاء أولًا الطلاب العائدين من دول لا تُدرَّس فيها اللغة الأجنبية الثانية، والذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في تلك الدول ثم التحقوا بالصف الثالث الثانوي في مصر. في هذه الحالة، يُشترط على الطالب التقدم بطلب رسمي إلى إدارة مدرسته، مرفقًا باستمارة التقديم للامتحان، على أن تُرسل إلى المديرية التعليمية المختصة لفحصها واتخاذ القرار المناسب بشأن الإعفاء.

وفي حال الموافقة، تُدوَّن عبارة "معفى" في خانة اللغة الأجنبية الثانية بشهادة الثانوية العامة للطالب، ويتم تخفيض المجموع الكلي بما يعادل درجات المادة، دون احتساب الطالب راسبًا فيها أو تأثر مجموعه العام.

كما يشمل قرار الإعفاء الطلاب الوافدين الذين التحقوا مباشرة بالصف الثاني الثانوي في مصر، ولم يسبق لهم دراسة اللغة الأجنبية الثانية في الصف الأول الثانوي. ويتوجب في هذه الحالة أيضًا تقديم طلب رسمي مرفق باستمارة التقديم إلى الامتحان، وتقوم المديرية التعليمية بالنظر فيه وفقًا للوائح المعتمدة.

مراجعات نهائية مجانية ودعم أكاديمي شامل

وتزامنًا مع هذه التعديلات، تواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطتها لدعم طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، من خلال إطلاق مراجعات نهائية مجانية داخل المدارس، تستهدف تعزيز استعداد الطلاب للامتحانات، وتوفير الدعم الأكاديمي اللازم لهم.

وأكدت الوزارة في هذا الإطار حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع ضمان وضوح التعليمات والإجراءات الخاصة بالامتحانات لكافة الفئات، بما يساهم في تيسير أداء الامتحانات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.